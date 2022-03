SURVIVOR 2022 | Cătălin Zmărăndescu a fost eliminat. Câți bani a încasat fostul luptător în Dominicană

Șoc la Survivor România 2022! Cătălin Zmărăndescu a fost eliminat din competiție. Faimoșii mai pierd, iată, un membru important.

„Asta este, mă întorc acasă la familia mea. De când a început competiția am fost eu și doar eu, nu m-am schimbat cu nimic, am rămas același om, doar că am devenit mult mai răbdător și mult mai înțelegător.

Dacă ar fi să mă rezum la un singur lucru, ar fi acela că indiferent de ce cred eu, e o experiență pe care nu o voi uita ușor, peste 20 de ani probabil îmi voi aduce aminte de ea și le voi povesti copiilor mei, de ce nu și nepoților.

Dacă am învățat un lucru e acela că prietenii se nasc în timp, în timp foarte mare și faptul că am încredere foarte mare în oameni e un defect, sper ca pe viitor să îmbunătățesc lucrul ăsta și să nu mai am încredere”, au fost primele cuvinte ale lui Zmărăndescu la ieșirea din concurs.

Cătălin Zmărăndescu a dat lovitura din punct de vedere financiar, după participarea la Survivor România. Pentru cele 10 săptămâni petrecute în Republica Dominicană, fostul luptător a încasat o mică avere.

Potrivit playtech.ro, fostul luptător a fost plătit cu 4.500 de euro pe săptămână, fiind unul dintre cei mai bine remunerați concurenți. Acesta părăsește competiția din Republica Dominicană mai bogat cu 45.000 de euro.