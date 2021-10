The Guardian, despre nunțile opulente din Țara Oașului

Cotidianul britanic The Guardian a publicat, luni, un amplu reportaj despre nunțile și obiceiurile românilor din Țara Oașului. Autorul reportajului a ramas uimit de „opulența” pe care o afișează localnicii.

„Într-o regiune izolată din nordul României, există un amestec remarcabil de tradiție și bogăție. Locuitorii din regiunea Oaș muncesc de ani de zile în Occident pentru ca acasă să poată construi case magnifice și să conducă mașini scumpe. Îmbrăcați după ultima modă pariziană, dar și în costume populare vechi, aceștia organizează nunți opulente în valoare de zeci de mii de lire sterline, unde invitații dansează printre gheață carbonică și mănâncă delicatese alese”, începe reportajul din The Guardian.

The Guardian prezintă detalii și imagini legate de organizarea unei nunți, materialul fiind presărat cu amănunte privind bogația localnicilor și opulența stilului de viață.

„Timp de 11 luni pe an, ei lucreaza in Europa de Vest, dar la mijlocul lunii august se intorc in satele lor natale de pe dealurile din nordul Romaniei, in apropiere de granita cu Ungaria si Ucraina. ;Tot anul muncesc din greu, economisesc bani, nu-si iau vacante, dar acasa vor sa se dea mari’, spune Claudiu Bud. El a lucrat in Spania si Anglia, dar s-a intors acasa pentru a conduce barul Enigma din Negresti-Oas, capitala regiunii, cu o populatie de 12.000 de locuitori. ‘Oamenii de aici au fost intotdeauna harnici si capabili sa faca bani”, spune el, inconjurat de sticle de whisky-uri scumpe.

De unde a venit bogatia localnicilor? ‘Chiar si in perioada comunista, ei calatoreau vara in sudul tarii pentru munci agricole sezoniere sau pentru a picta. Au taiat paduri care trebuiau sa faca loc pentru campuri atunci cand dictatorul comunist Ceausescu a vrut sa faca din Romania granarul Europei. Imediat ce a cazut comunismul, au plecat in vest sa munceasca’, spune Bud in barul sau Enigma.

La inceput, poate ca nu stiau limbi straine, dar nu s-au deranjat sa munceasca din zori si pana la asfintit, facand o munca la care altii strambau din nas. Dormeau in case abandonate sau se inghesuiau in apartamente in miniatura in cele mai proaste cartiere si economiseau. Unii au avut succes si si-au infiintat propriile companii. Cand au strans suficienti bani, au inceput sa construiasca case in satele lor, care seamana mai degraba cu palate, dar in care nu locuieste nimeni in cea mai mare parte a anului. Acestea sunt reconstruite si imbunatatite in mod constant. Exista o vorba in Oas: ‘Daca vecinul meu isi construieste o casa cu trei etaje, a mea trebuie sa aiba patru’”, relatează publicația britanică.

Vara poți întâlni Porsche, Maserati sau Mercedes pe drumurile de țară din Oaș, în număr care îl depășește chiar și pe cel din cartierele bogate ale Munchenului sau Londrei, scrie jurnalistul.