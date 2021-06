Theo Rose, actriță în filmele pentru adulți?

Theo Rose se bucură de mult succes în industria muzicală, dar face bani frumoși și pe rețelele de socializare. Artista are motive de mândrie, deoarece și-a câștigat fanii prin naturaleța și talentul său.

Recent tânăra vedetă a vorbit despre câștigurile din mediul online, declarând:

„Pe feed costă (n.r. postarea) 950 de euro, o serie de instastory a câteva 4, plus tag pentru client costă 500 de euro, un video pe feed e 1.200 de euro și o postare pe feed e 950 de euro”, a fost răspundul lui Theo Rose.

Tânăra vedetă are deja colaborări artistice de succes, dar se pare că nu este suficient. Theo Rose a lansat pentru fanii săi o serie de întrebări pe Instagram, acolo unde toți cei care o urmăresc au putut să-și satisfacă anumite curiozități.

Theo Rose a șocat prin declarațiile sale. Vedeta își dorește să joace în filmele pentru adulți. „N-am jucat, dar mi-am propus să nu mi se termine viața până nu o s-o fac și pe asta. Și stiți când vreau? Mi-a zis mie cineva odata că o să traiesc peste 80 de ani. În ultimii ani de viață, atunci pe la 80, îi dau puternic. Pregătiți-vă”, anunță Theo Rose pe Instagram.

Theo Rose are un succes colosal pe piața muzicală, mai ales după prima colaborare cu Bogdan de la Ploiești.

Artista a povestit pe pagina sa de socializare și despre stările de anxietate pe care le are. Ea a spus că aceste stări au și efecte fizice asupra ei și unele atacuri de panică se încheie cu vărsături.

„Înainte de fiecare concert vomitam și cântă, dacă mai ești în stare să cânți ceva. Am avut cele mai proaste prestații din viața mea, am simțit că e prima oară când nu mi se potrivește o experiență, niciodată nu am simțit atât de apăsat. M-am trezit într-o situație în care îmi era frică de orice apariție TV, de orice concert, vomitam înainte de orice apariție tv sau concert. Au crezut oamenii că sunt gravidă sau ceva. Nu puteam să mă controlez. Îmi era frică să cânt pe scenă.”, a povestit Theo Rose.