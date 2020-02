10 invenţii a 10 femei uimitoare, care au schimbat lumea

Ocupaţia principală a femeii a fost, în mare parte, activitatea casnică. Cu toate acestea, au existat destule femei care şi-au dorit să se impună în această lume, controlată în mare parte de bărbaţi.

Este surprinzător să știm ce lucruri importante pe care le folosim zilnic au fost dezvoltate de femei curajoase, care, fără îndoială, au încălcat standardele vremii în care au trăit și ne-au lăsat o moștenire uriașă.

Unelte precum seringile, ștergătoarele de parbriz și Kevlar (fibra rezistentă folosită în vestele antiglonț), printre multe altele, au fost create de femei. Îți vine să crezi?

Ștergătoarele de parbriz

Acest instrument indispensabil pentru a asigura o vizibilitate bună pentru șoferi în zilele ploioase a fost creat și patentat de Mary Anderson în 1903. I-a venit această idee după ce a trebuit să conducă cu mare dificultate în mijlocul unei ninsori.

Filtrul de cafea

Melitta Bentz, o casnică, a constatat că era extrem de obositoare curățarea filtrelor de cafea din pânză folosite la acea vreme. Așa că a decis să încerce să-și dea seama de o nouă modalitate de filtrare a cafelei. După ce a făcut câteva teste, a decis să ia o cană de staniu și să facă mai multe găuri în ea. A luat o foaie de hârtie din caietul fiului ei, a filtrat băutura, iar rezultatul a fost uimitor. Melitta a înregistrat brevetul în 1908 și, după aceea, și-a început propria afacere, care există și în prezent, fiind administrată de urmașii ei.

Seringa

O asistentă americană, pe nume Letitia Mumford Geer, a fost responsabilă pentru crearea primei seringi cu piston, produsă în 1899. Acest aparat a permis medicilor să opereze totul cu o singură mână. Fără îndoială, aceasta a fost o inovație importantă în domeniul sănătății și a fost extinsă la multe alte sectoare, pe lângă faptul că a servit ca punct de plecare pentru seringa pe care o cunoaștem în prezent.

Scutecele de unică folosință

Marion Donovan a creat primul scutec de unică folosință rezistent la lichide. Ideea a apărut la scurt timp după cel de-al Doilea Război Mondial, când a fost pe deplin dedicată vieții sale de familie și activităților casnice. Cu o mașină de cusut și o perdea de duș, a reușit să-și creeze primul prototip.

Mașina de spălat vase

Josephine Cochrane a construit prima mașină de spălat vase în 1886. Câțiva ani mai târziu, a reușit să atragă interesul antreprenorilor de restaurante în timpul unui târg din Chicago, dar mașina a câștigat o importanță reală doar în anii 1950, perioadă în care a devenit mai accesibilă consumatorilor.

Jocul Monopoly

Designerul Elizabeth J. Phillips a fost creatorul Monopoly, celebrul joc de masă. Inițial, ideea a fost aceea de a transmite noțiunea de economie și de a demonstra cât de dăunător a fost sistemul capitalist. Jocul, care a fost brevetat în 1904, a fost vândut ca și cum ar fi fost proiectat de Charles Darrow. Din fericire, după ce s-a întâlnit cu adevăratul creator, compania a căutat o modalitate de a o compensa pe Lizzie Magie, așa cum era cunoscută publicului.

Barca de salvare

După succesul invenției sale de a accelera producția de butoaie, Maria Beasley a decis să creeze o barcă de salvare mai compactă, mai sigură, rezistentă la foc și ușor de utilizat. În 1880, a dezvoltat noul design. Ceea ce nu și-a imaginat niciodată este că, ani mai târziu, bărcile ei vor ajuta la salvarea multor persoane din cel mai cunoscut naufragiu: Titanicul.

Sticla invizibilă

Katharine Burr Blodgett a fost prima femeie care a obținut un doctorat în fizică la Universitatea Cambridge în 1926. Câțiva ani mai târziu, ea a inventat sticla cu reflectibilitate redusă (sticla invizibilă), ceea ce a contribuit la îmbunătățirea aparatului foto, a microscopului și a tehnologiei de proiectoare. Tehnologia ei a fost folosită chiar pentru a turna celebrul film Gone with the Wind.

Kevlar

Stephanie Kwolek, care a obținut un doctorat în chimie, a fost creatoarea fibrei extrem de puternice cunoscută sub numele de Kevlar. Această fibră poate fi de până la 5 ori mai puternică decât oțelul și este folosită pentru confecționarea de veste antiglonț și multe alte produse.

Rețeaua wireless

Actrița Hedy Lamarr a dezvoltat, în parteneriat cu prietenul și compozitorul său George Antheil, o tehnologie cunoscută drept precursorul Wi-Fi. Ideea ei a permis controlul de la distanță al torpilelor, precum și prevenirea interceptării lor de către dușmani, prin schimbarea frecvenței semnalelor radio într-o bandă spectrală. Cu toate acestea, la acea vreme, Marina SUA nu dorea să pună în aplicare invenția, care a început să fie folosită doar mulți ani mai târziu. Din fericire, la sfârșitul anilor 90, duo-ul a primit un premiu major pentru descoperirea lor.