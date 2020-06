Adelina Pestritu și soțul și-au făcut tatuaje cu citate de dragoste

Zilele acestea, de când izolarea nu mai este la modă, îndrăgita vedetă a avut parte de multe evenimente fericite în frumoasa ei familie. Pentru că Adelina Pestritu și Virgil Șteblea nu numai că au ieșit în natură dar au făcut un gest prin care și-au unit și mai mult povestea de dragoste. S-ar părea că această izolare i-a făcut pe mulți să se apropie și mai mult decât erau înainte. Astfel că Adelina Pestritu și soțul ei Virgil Șteblea au avut parte de câteva zile de miere pe care le-au petrecut undeva la munte.

Însă înainte de această nouă “izolare”, cei doi au hotărât să mai facă ceva pentru cuplul lor. Astfel că au mers la un salon de tatuaje unde și-au desenat pe mâini câteva citate de iubire, altfel spus, tatuaje gemene care să-i unească și mai mult pe cei doi îndrăgostiți. Virgil și-a tatuat pe podul pumnului “There is only one – Happiness în life” iar ea și-a tatuat “My time is now – To love and to be loved”. La acest tatuaje au primit milioane de aprecieri și de comentarii. Unul dintre urmăritori a văzut că el are tatuat sub ceas “Fuck you” și a comenatat că nu se prea potrivește acest tatuaj cu celelalte. Însă Adelina i-a comentat, “depinde cum privești lucrurile”.