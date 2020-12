București muzical ⎢Târg de viniluri Paradis Paradis

În atenția melomanilor din București! Între 19 și 23 decembrie, la Krănuț (Calea Moșilor 91), se desfășoară o ediție festivă a Târgului de Viniluri Paradis Paradis.

Dacă vrei să-i faci un cadou de Crăciun prietenului meloman care are pick-up sau ești pur și simplu pasionat/ă de muzică bună și discuri, află că sâmbăta aceasta, pe Calea Moșilor 91, la clubul Krănuț va avea loc Târgul de viniluri Paradis Paradis.

Trebuie să-i credem pe cuvânt pe organizatorii evenimentului când ne spun că, odată cu acestă ediție festivă, va fi aproape imposibil să nu ne găsim albumele preferate.

De la hip hop, disco, rock & jazz, dub, reggae sau funk și până la techno, house și electro, la Târgul de Viniluri Paradis Pardis vom avea cu siguranță din ce alege.

În plus, față de edițiile precedente, ne vom bucura să descoperim foarte multe noutăți care sună atât de bine: St. Germain, Prodigy, The Residents, Sufjan Stevens, Parliament, Kendrick Lamar, Khruangbin, Fever Ray, DJ Shadow, Nightmares On Wax, MF Doom, Swans, Cymande, Chemical Brothers, Misfits, Sigur Ros, Wu-Tang Clan,The Fall, Sex Pistols, Lonnie Liston Smith, DJ Shadow, Cypress Hill, The Velvet Underground, The Roots, Bonobo, Ariel Pink Haunted Graffiti +++ all the classics +++ multe albume mai puțin cunoscute pe care organizatorii le vor anunța curând pe pagina de Facebook a evenimentului.

Mai mult decât atât, pentru cei curioși să descopere toată albumele noi, la târg le veți putea asculta la unul dintre cele tre pick-up-uri pregătite special pentru aceste audiții.

Târgul de Viniluri Paradis Paradis la Control Club

Evenimentul se va desfășura în perioada 19 — 23 decembrie 2020, la Krănuț, pe Calea Moșilor nr. 91. Târg va fi deschis zilnic, între orele 12:00 — 19:00.

În baza prevederilor legale pentru prevenția răspândirii virusului COVID-19, va fi permis un număr de maximum 10 persoane concomitent, iar purtarea măștii de protecție va fi obligatorie.