Ce vedete vor participa la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

Giani Kiriță se întoarce în Republica Dominicană. Pentru că a mai fost în jungla din celebra insulă, Giani Kiriță (45 de ani) are un avantaj în marea aventură de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

Surse din apropiarea fostului fotbalist au divulgat pentru Click! că acesta şi-ar fi negociat onorariul la sânge cu producatorii emisiunii!

„La început am luat-o ca pe o glumă, după ce, în 2012, m-am lăsat de fotbal. Apoi, în 2013 am participat la „Dansez pentru tine”. Și acolo am luat-o ca pe o joacă, dar uite că au trecut nouă ani în care eu stau în televiziune. A devenit alt viciu pentru mine. Am fost peste tot, la „Şerifi de România”, la Nea Marin, „Exatlon”. Am avut și emisiunea mea la Kanal D, ceea ce m-a bucurat enorm. Chiar a fost o experiență incredibilă… Să fii invitat, după care să fii prezentator… E o diferența de la cer la pământ și a trebuit să mă adaptez. N-am luat cursuri de dicție, am fost spontan, cum sunt eu”, povestea Giani Kiriţă.

Pro TV nu a anunţat oficial lista concurenţilor noului sezon „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, iar aceştia nu ştiu toţi unii de alţii, pentru că au fost transportaţi la destinaţie în avioane separate, în care au călătorit maximum câte patru! Mara Bănică, Lidia Bubble, Răzvan Botezatu, Alex Bogdan și Paul Diaconescu ar fi pe lista vedetelor, scrie Click!.

Primul sezon „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a fost difuzat acum şapte ani. A fost prezentat de Cabral şi Mihai Bobonete, iar câştigător a fost Cătălin Moroşanu. Noul sezon va fi prezentat de același Cabral, dar împreună cu Adela Popescu.