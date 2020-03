Cine este Ramona Filip, designerul român stabilit în Cipru?

În toată lumea sunt o mulțime de români care au reușit să se facă remarcați în toate domeniile. Nici designul vestimentar nu duce lipsa de români care au reușit iar Ramona Filip este una dintre femeile care au luat viață de la capăt în Cipru, acolo unde s-a făcut remarcată prin brandul Ramon Filip. Tabu îți spune povestea acesteia și cum a ajuns cunoscută

La 43 de ani Ramona Filip nu este doar mama a doi copii, o fiica, Nicole și un fiu, George-Alexander, e soție, ci și designer. A venit din Vișeul de Sus, Maramureș și a terminat Relații Economice Internaționale la ASE București, iar după absolvire și-a urmat soțul în Nicosia, Cipru, în 1999. Creațiile Ramon Filip au plăcut din prima publicului cipriot, urmând prezentări la Londra, la Paris și la Săptămâna Modei de la Atena. O vreme Ramona a creat o linie vestimentară pentru o rețea de magazine grecești. Astfel, deși investiția inițială în lansarea brandului „Ramon Filip“ s-a ridicat la 100.000 de euro, afacerea a devenit profitabilă în decurs de un an. Cunoscută în toată lumea, țară ei natală nu o cunoaște. “Nu am considerat că e nevoie să se știe, având în vedere că nu am realizat ceva ce nu au făcut deja și conaționalii mei colegi de breaslă”, a declarat Ramona Filip, în cadrul unui interviu realizat de revista Forbes în urmă cu câțiva ani.

În câteva cuvinte despre Ramona se poate spune că a lucrat că designer în 2002, când a produs o colecție haute couture numită The Dream. În același an și-a început eticheta Ramon Filip. În 2012, s-a extins de la îmbrăcăminte, inclusiv la genți de piele de înaltă modă. Femeia e cunoscută pentru câștigarea premiului Designer of the Year la premiile Madame Figaro Women of the Year. A creat poşete din piele exotică de crocodil, şi-a prezentat colecţiile cu succes la Londra, Paris şi Atena, iar în 2009 a primit trofeul pentru cel mai bun designer din mâinile Patriciei Field, stilista serialului “Sex and the City”. ,,După cum probabil știți deja, mă îndrăgosesc de costumele tradiționale românești. Probabil că v-ați obișnuit deja, dar am decis să îmbrac încă o dată, cu mândrie, o bluză tradițională românească. Deși această bluză nu vine din regiunea din care fac parte, ea vine dintr-o altă regiune bogată în tradiții, Țară Oașului. Este o ținută atât de frumoasă încât a fost principala mea sursă de inspirație pentru foarte multe creații. Nimic nu ar fi același, fără o atingere a frumuseții românești”, a declarat Ramona Filip.