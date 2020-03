Cum arată Dana Rogoz însărcinată în 6 luni. Abia i se vede burtica…

Se știe că actrița și fosta prezentatoare meteo va naște în 3 luni al doilea copil. Însă Danei Rogoz zici că nu este însărcinată, având o burtică mică, semn că s-a menajat și nu a mâncat prea mult ca să nu ia prea multe kilograme în plus.Fosta Abramburica este în continuare foarte activă, se joacă cu fiul ei Vlad și mai nou citește în continuare la oră fixă povești copiilor pe pagină ei de socializare. Cu toate acestea are timp să scrie și pe blog, să se dedice pasiunilor sale sau să scrie pe retelele de socializare așa cum a făcut-o cu mesajul următor postat zilele acestea.

“Am intrat în 30 de săptămâni. Am nenumărate întrebări fără răspuns legate de cum va fi lumea când se va naște ea. Până acum 10 zile îmi făceam griji de cum amenajăm casă, de bone, de alte chestii… glumițe. Am șters toate grijile vechi cu buretele. Am uitat de ele. Vom fi noi 4 și atât. Și indiferent de cum va fi lumea în afară, universul nostru de acasă va fi perfect, pentru că va fi “contaminat” de iubire infinită”, a scris vedeta pe pagină ei de socializare. Dana Rogoz a debutat în emisiunea Abracadabra alături de Marian Ralea și apoi a prezentat rubrica de Meteo după care a jucat în serialul de comedie “La Bloc” unde le-a avut colege pe Laura Cosoi și Tily Niculae. Acolo l-a întâlnit pe actualul soț Radu Dragomir.