Cum să slăbești fără să simți că urmezi o dietă?

Dietele duc prea repede la eșec și abandon din cauza poftei incontrolabile, stresului sau pierderii motivației. În 2021, prin urmare, interzicem cuvântul „dietă” din vocabular și facem loc detoxifierii cu aceste 3 noi programe.

ProLon

Acest program de terapie asistată, denumit „dieta monegască”, este rezultatul a 20 de ani de cercetări clinice și științifice ale profesorului Valter Longo, specializat în biologie celulară și genetică. El și-a imaginat acest program în cadrul Institutului pentru longevitate, pentru a ne permite să beneficiem de beneficiile postului fără risc de deficiență, chiar dacă se bazează, desigur, pe principiul restricției de calorii. Aici nu vorbim despre o dietă, ci despre un nou început pentru o dietă mai sănătoasă pe termen lung.

Supele, batoanele de granola și băuturile aromate alcătuiesc acest pachet de 5 zile, care promite auto-curățare celulară pentru a elimina componentele care se defectează și îmbătrânesc din celule. Ulterior corpul tău nu va mai avea suficient aport de carbohidrați pentru a produce energie. El va consuma apoi grăsimea prin mecanismul cetoza. Și pe lângă cele câteva kilograme pe care le vei pierde în mod natural, vei observa cu siguranță o îmbunătățire a concentrației, un somn mai bun și un nou control al poftei de mâncare.

Eatology

Keto, Low Carb, veganism. Toate dietele momentului pot fi găsite la Eatology, care proiectează, cu ajutorul unor nutriționiști de renume, meniuri calculate la cea mai apropiată calorie, dezvoltate de bucătari și livrate acasă în fiecare zi. Fără cumpărături, nu este nevoie să gătești, sau chiar să numeri calorii, Eatology are grijă de toate și păstrează plăcerea de a mânca bine. Conceptul a fost imaginat de 5 bărbați și are un succes extraordinar în Hong Kong. În plus, Eatology oferă suport terapeutic menit să ajute abonatul în schimbarea obiceiurilor alimentare.

French Body Goal

„Nu ne cunoaștem limitele înainte de a le depăși”: acesta este credo-ul FrenchBodyGoal, un program drastic sub forma unei provocări imaginate în timpul închiderii de către antrenorul Alexia Issan. Acesta este folosit pentru a slăbi rapid, cu condiția, desigur, de a urma recomandările sale pentru cel puțin 2 săptămâni. Veți vedea un rezultat aproape imediat, apoi veți accepta „provocarea de 6 săptămâni” pentru a vă stabiliza și, în cele din urmă, pentru a obține un corp de vis.