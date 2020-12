Doi americani au descoperit 66 de sticle de whisky vechi de o sută de ani în noua lor locuință

Doi new-yorkezi au descoperit peste 60 de sticle de alcool sub pardoseala noii lor reședințe. Este foarte probabil ca ele să fi fost ascunse de fostul proprietar, un german despre care zvonurile spun că făcea contrabandă cu alcool în perioada Prohibiției.

O poveste demnă de a fi ecranizată

Această istorie i-ar fi fascinat cu siguranță pe Eliot Ness și faimoșii săi copoi incoruptibili. Sub pardoseala noii case pe care se pregăteau să o renoveze, doi americani au descoperit, din întâmplare, 66 de sticle de whisky vechi de mai bine de 100 de ani.

Spre mare surprindere a noilor proprietari, acest alcool nu prezintă o etichetă scoțiană, ci una galică pe care este înscrisă și vechimea băuturilor. Sticlele datează din perioada anilor 1920 — 1933, cu alte cuvinte, din plină epocă a Prohibiției.

Nick Drummond și Patrick Bakker au așteptat aproape un an înainte de a începe lucrările la noua casă. Ei știau că reședința i-a aparținut contelui Adolph Humpfner sau cel puțin acesta era pseudonimul germanului care făcea contrabandă cu alcool în perioada Prohibiției din Statele Unite.

1000 $ sticla de Old Smuggler

Sticlele galeze de Old Smuggler (băutură comercializată și astăzi) au fost găsite în pachete de câte șase, aranjate cu mare grijă sub pardoseala unei reședințe din New York.

Nick Drummond și Patrick Bakker au făcut publică descoperirea lor atât pe rețelele de social media, cât și la televiziunile americane. Amatorii de whisky și-ar dori cu siguranță să deguste acest Old Smuggler vechi de 100 de ani. Tocmai de aceea, ambițiile celor doi nu se opresc aici. După ei, fiecare sticlă ar valora cel puțin 1 000 $. O veritabilă comoară care le-ar putea permite să-și acopere toate cheltuielile de renovare a noii locuințe.

