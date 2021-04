Gina Pistol, prima imagine cu fetița în brațe. De ce au criticat-o fanii?

La începutul primăverii, mai exact pe 9 martie, Smiley și Gina Pistol au devenit părinți pentru prima dată. Prezentatoarea de televiziune a adus pe lume o superbă fetiță care a primit nota 10 la naștere și care va fi botezată Josephine Ana.

De curând, Gina Pistol a postat pe Instagram mai multe story-uri în care apare în timp ce o ţine pe micuța Josephine în braţe. Totodată, ea a povestit și cu ce greutăți se confruntă ca proaspătă mămică.

„Am observat ceva la Josephine. Bine, cred că toţi bebeluşii fac asta. Îi dau să mănânce şi o aşez pe o pernă sau pe o păturică, să stea cât mai lejer. În timp ce mănâncă, adoarme. O mai ţin aşa vreo 10 minute şi apoi încerc să o pun foarte uşor, mă mişc în slow-motion, în baby nest. Şi parcă are nişte piticuţi care îi spun: «Vezi că te-a pus mama ta în baby nest. Ce faci? hai, trezirea»! Zici că o pun pe ace, imediat se trezeşte. Nu pot să înţeleg. De ce faci, mami, asta?”, a spus Gina Pistol.

Mai mult, în urmă cu zece zile, Gina Pistol a transmis un mesaj emoţionant în ziua în care Josephine Ana a împlinit o lună.

„Astăzi fiica mea a făcut o lună. Nu pot să cred că a trecut o lună. Am impresia că o cunosc de o viaţă întreagă. Parcă toate trăirile pe care le-am avut eu până la ea parcă sunt nişte trăiri într-o altă viaţă. Nu ştiu cum să vă explic, e foarte ciudat. Primele două săptămâni au fost groaznice. Nu vreau să par mama perfectă. Nu îmi dădeam seama ce mi se întâmpla. Oricum, mare noroc am cu Andrei. Pentru că îmi este de mare ajutor, se descurca foarte bine. Are darul ăsta de a rămâne calm şi liniştit în momentele în care eu nu sunt calmă şi liniştită. Dacă nu îl aveam pe el, cred că mintea mea o lua grav pe păpuşoi”, a mărturisit Gina Pistol pe Instagram.

Cele două vedete au postat recent poze cu micuța Josephine, dar și cu celălalt membru al familiei. Este vorba de Gogoșica, pisica familiei. Imediat, fanii au reacţionat spunând că părul de pisica dăunează bebeluşului.