Grupa de sânge cel mai rezistentă la Covid-19

O grupă de sânge este mult mai rezistentă la coronavirus, potrivit mai multor studii.

În martie, iunie și octombrie, cercetătorii au efectuat experimente pentru a afla dacă o grupă de sânge era mai rezistentă la coronavirus decât celelalte.

Avantajul grupei 0

Pe site-ul MedRxiv, cercetătorii chinezi de la Universitatea din Shenzhen au dezvăluit că persoanele cu grupa de sânge O ar avea un risc cu 33% mai mic de a fi infectate cu virusul Sars-Cov2. Și spre deosebire de persoanele din grupele B și AB, persoanele din grupul A ar avea un risc suplimentar de 20% de a fi infectate cu noul coronavirus.

Jacques le Pendu, imunologul și directorul de cercetare al Inserm a declarat că „dacă legătura cauzală dintre grupa de sânge și covid-19 nu a fost încă demonstrată, toate aceste studii converg în rezultatele lor asupra faptului că persoanele cu grupa sanguină O sunt mai puțin expuse riscului decât celelalte”.

Studiul publicat în The New England Journal of Medicine și citat de CNN arată că există un risc mai mare de a contracta virusul covid-19 la persoanele aparținând grupei de sânge A.

Mai puține zile de spitalizare la ATI

Un alt studiu a fost realizat în Danemarca, unde cercetătorii au prelevat sânge de la peste 473.000 de persoane care au fost testate pozitiv pentru Covid-19. Rezultatele arată că pacienții din grupele B și O nu ar petrece la fel de mult timp la terapie intensivă și că nu au probleme cu rinichii.

Al doilea studiu, realizat în Canada, a cuprins 95 de pacienți cu o formă severă de Covid-19. Încă o dată, rezultatele arată că pacienții cu grupe de sânge O și B ar petrece cu aproximativ 4 zile mai puțin decât alți pacienți aflați la terapie intensivă.

Deci, acum știm că persoanele din grupul B și O sunt mai puțin expuse riscului decât alții care se confruntă cu Covid-19.