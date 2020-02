Ioana Ginghină de nerecunoscut după divorţ! De ce a slăbit actriţa?

Anul trecut a fost unul de cotitură pentru îndrăgita actriţă de seriale şi telenovele, care a divorţat de partenerul ei de viaţă, actorul Alexandru Papadopol. Ioana Ginghină (42 de ani) se ocupă în continuare de proiectele sale, are piese la teatru şi are grijă în continuare de fiica sa Ruxandra, care a preferat să rămână alături de mama sa. Zilele trecute actriţa a publicat pe o reţea de scocializare câteva imagini cu ea într-o rochie extrem de sexy care era foarte decoltată şi îi arăta formele sexy. Fanii au putut observa cu această ocazie că Ioana Gingină a slăbit foarte mult în ultima vreme. Contactată de Tabu, actriţa a povestit că nu s-a schmbat nimic la ea şi că are în continuare 55 de kilograme şi că face foarte mult sport.

„Sunt foarte ocupată cu proiectele mele şi uneori nici nu am timp să mai mânânc, să-mi iau o pauză de masă. Cum de pe stradă nu găseşti decât covrigi şi sticksuri, prefer să nu mânânc junk food şi să mănânc sănătos, o salată dacă se poate. Mă pregătesc pentru proiectele mele dar şi pentru premiile Gopo de la sfârşitul lunii martie, unde vreau să am o apariţie specială. Până atunci mai merg la sală şi o să încerc să mă tonifiez şi să îmi modelez corpul. Îmi place să merg la sală şi să fac tot ce-mi spune antrenorul”, a povestit Ioana Ginghină în exclusivitate pentru Tabu. Actriţa care a jucat ani de zile într-o mulţime de seriale şi telenovele, o vreme fiind prinsă cu multe proiecte, după care, o perioadă, nu s-au mai făcut. Până când naşa ei, producătoarea Ruxandra Ion i-a oferit din nou un rol. „Acum nu am mai obţinut niciun rol deşi am fost la mai multe castinguri. Sper că va veni din nou şi vremea mea şi atunci voi juca din nou cu echipe de filmare şi producători interesaţi”, ne-a mai spus actriţa Ioana Ginghină.