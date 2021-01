IT BAG – cel mai fashion model de geantă 2021

Văzută în brațele unor fashioniste celebre, geanta hobo este o piesă esențială în noul an. Această geantă IT va face senzație, spun editorii de modă.

Geanta Swipe by Coperni, Cleo by Prada, Baby Amber by By Far, geanta cu liniile arcuite se face remarcată pe brațele femeilor datorită caselor de modă și a marilor mărci care au reeditat-o pentru 2021.

Ce este geanta hobo?

Geanta hobo nu trebuie să lipsească din garderoba ta dacă îți dorești să creezi ținute în stilul anilor 60. și 70.

Să înțelegem în primul rând termenul hobo. Cuvântul „hobo” înseamnă vagabond/hoinar în limba engleză, iar numele genții și forma acesteia sunt inspirate de la gențile purtate de aceștia.

Hobo bag este folosit pentru a descrie o geantă destul de mare din material moale, care deține adesea o formă de semilună și câteva cute. De obicei, acest design are o singură baretă, situată de la o margine a poșetei la cealaltă.

Geanta hobo este purtată cel mai adesea pe umăr. Acest model, datorită formei sale neîntărite și lejere, seamănă puțin cu un sac, dar nu are șnururi pentru fixare.

Gențile hobo renumite

Prima geantă hobo este considerată a fi o geantă creată în anii ’50 de casa de modă Gucci. Acest accesoriu inconfundabil a fost unul dintre modelele preferate ale lui Jackie Kennedy.

Prima Doamnă din SUA a fost adesea fotografiată cu geanta distinctivă a mărcii – modelul Fifties Constance, datorită căruia casa de modă a decis să transforme accesoriul în onoarea marelui său fan.

Fifties Constance

Poșeta purtată de Jackie O s-a bucurat de un adevărat succes în rândul femeilor și a apărut rapid în colecțiile altor case de modă. Chiar și în zilele noastre, unul dintre cele mai renumite genți hobo este modelul de la Prada, iubit pentru versatilitate și spațiozitate.

geantă Prada

Geanta hobo – cel mai apreciat accesoriu în 2021

PHailey Bieber , Blanca Miró, Negin Mirsalehi sau chiar Camille Charriere, urmată de o armată de influnceri, au transformat geanta hobo într-un accesoriu imbatabil. O geantă personalizată pentru pasionații de modă și pentru cei care se lasă lăsați influențați de tendințele de astăzi și de cele de mâine.