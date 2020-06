Kate Middleton a arătat fabulos într-o rochie ieftină FOTO

Kate Middleton a participat recent la un meeting online, pe Zoom, unde le-a vorbit tinerilor de la Oak National Academy despre importanța sustinerii reciproce și bunătate.

Ducesa de Cambridge, cunoscută pentru aparițiile sale elegante, a surprins și de această dată plăcut. Chiar dacă a fost văzută doar de la umeri în sus nu a renunțat la coafura sa reprezentativă, cu bucle lejere și simetrice.

Tomorrow morning, The Duchess of Cambridge will lead an assembly on Kindness using a @Place2Be plan from our https://t.co/4LGKrnqOcU site, where schools can find hundreds of resources to help them support their pupils' wellbeing. pic.twitter.com/2QqdnMmMah

— YoungMinds (@YoungMindsUK) June 17, 2020