Laura Cosoi s-a întors în locurile copilăriei după un an

După luni de zile în care nu și-a văzut părinții și rudele din cauza pandemiei iată că Laura Cosoi și-a revăzut oamenii dragi și locurile copilăriei după un an de zile. Actrița a retrăit momentele plăcute din adolescența sa și a împărtășit aceste lucruri împreună cu prietenii săi virtuali.

“A fost liniște pe pagina mea de facebook în acest weekend pentru că, după aproape 1 an am ajuns în sfârșit acasă, la Iași. Săptămâna trecută zărisem la tv ceva imagini de la Iași și nu mi-am putut controla șiroaiele de lacrimi de pe obraji. Chiar dacă i-am văzut pe cei dragi la botezul Verei, îmi lipsea orașul natal, casa copilăriei, grădina și răsăritul de după Sorogari.

Am stat doar 3 zile și nu mi-au ajuns! A fost frumos, dar și ciudat să stăm cu măștile pe față în contextul acesta, dar ne adaptăm… mă bucur însă că mi-am alinat puțin dorul de căsuța, de beciul plin cu de toate, de gustul fructelor proaspăt culese din pomi, de mânacrea făcută de mami, de nucul din josul curții, de camera bunicii și cărțile vechi de povești care se odihneau în bibliotecă.

Nu știu când voi mai ajunge la Iași, dar sper să intrăm în normal, să ne întoarcem la viața tihnită de altădată, să ne putem ține iar în brațe! Îmi este dor de copilărie, de perioada aceea în care mă simțeam in siguranță și nu aveam grijă celor din jur! Să dea Domnul să fim bine. Toți!”, a scris vedeta pe pagină ei de socializare.