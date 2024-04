Mesajele bizare postate de Elena, soţia lui CRBL, înainte de anunţul divorţului

CRBL și soția sa, Elena Andreianu, au anunțat că urmează să divorțeze după 16 ani de căsnicie, aruncând lumea showbizului în aer.

Mulți au fost surprinși de această decizie, mai ales că acest cuplu părea extrem de solid, participând recent la Power Couple.

Însă, înainte ca vestea să fie făcută publică, Elena Andreianu a postat mai multe mesaje enigmatice pe contul său de Instagram. Aceste mesaje vorbeau despre călătoria vieții și lecțiile pe care le învățăm în procesul ei. În lumina divorțului, aceste postări par să aibă o semnificație mai profundă, indicând posibilele lupte interioare prin care aceasta a trecut înainte de a lua decizia de a divorța.

Unul dintre mesajele postate de Elena Andreianu, alături de o fotografie în care apare singură și privește în jos, spunea „Sometimes good things fall apart so better things can fall together #goodvibes #positivethinking #goodenergy (n.r. – Uneori, lucrurile bune se destramă, ca lucrurile și mai bune să ajungă împreună)”, şi poate fi fi privit ca un pas necesar pentru a găsi fericirea autentică în viitor. De asemenea, alt mesaj preciza: „În fiecare zi ne plimbăm pe cărările vieții, uneori înălțându-ne pe vârfuri, alteori coborându-ne în adâncuri. Dar fiecare cotitură aduce o lecție și o frumusețe unică. Să fim recunoscători pentru fiecare moment și să ne bucurăm de călătoria noastră cu inima deschisă!”.

De remarcat este și faptul că, înainte de a face public anunțul divorțului, Elena Andreianu a petrecut timp cu prietenele sale într-o vacanță, poate ca un mod de a găsi sprijin și alinare în acele momente dificile.

„Creând amintiri care vor dura o viață alături de oamenii mei preferați în această vacanță uimitoare! De la aventurile răsăritului până la râsetele la apus, fiecare moment este o comoară cu prietenii alături. Recunoscătoare pentru aceste suflete frumoase și aventurile pe care le împărtășim împreună!”, a scris Elena Andreianu, în dreptul unei imagini cu prietene ei, din vacanță.

Sursa: Tabu.RO