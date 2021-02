Oana Roman a făcut anunțul. Ce se întâmplă între ea și Marius Elisei

Oana Roman și Marius Elisei au divorțat oficial în fața notarului, după șase ani de căsătorie. Cei doi au încheiat socotelile pe cale amiabilă, mai ales că la mijloc se află și fiica lor, Izabela.

Căsătoria lor a ajuns la final, după ce au semnat actele la notar, la o zi după Ziua Îndrăgostiților. „Am o întâlnire, am o ședință… Și e o zi un pic specială, o să înțelegeți în curând de ce”, a spus Oana Roman, într-un Insta Story, înainte de întâlnirea din biroul notarial.

Au divorțat la notar

Oana a recunoscut în urmă cu mai bine de două săptămâni că a depus actele de divorț și pare că perioada de mediere de 30 de zile, care se dă de notar pentru o eventuală rezolvare a problemelor de cuplu și pentru a reconsidera decizia, a expirat.

„Noi am depus actele de divorț, nu am vrut să se afle asta. Am făcut-o în secret. Și cumva în momentul acesta avem o relație extraordinar de ok. Mă și mir. Marius o vede regulat pe Iza, e un tată exemplar. Avem o relație foarte civilizată acum, culmea“, a declarat Oana Roman, în emisiunea lui Dan Capatos, Xtra Night Show, la sfârșitul lunii ianuarie.

Oana și Marius s-au despărțit înainte de Crăciun

„Sunt anumite lucruri care țin de principii de viață care sunt diferite în cazul nostru. Eu nu știu să fac scenarii. Pe undeva s-a depășit pragul. Pasiune și iubire nu mai există după niște ani. Importante sunt încrederea, prietenia, respectul, loialitatea, complicitatea. Când le pierzi, se rupe tot. Când crezi că contează doar pasiunea și distracția, atunci e o problemă. Am pierdut atât în viața asta, eu cred ca așa e mai bine, cum suntem acum, fără discuții, tensiuni, e important pentru Iza. Eu sper ca relația mea cu el să fie mai senină, mai echilibrată și mai neconflictuală acum decât înainte”, s-a confesat Oana recent.

La finalul lunii decembrie, Oana Roman și Marius Elisei au anunțat că s-au despărțit, nu însă oficial.