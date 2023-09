Smiley și-a lăsat soția și fetița în vacanță și s-a întors în România

Smiley, Gina Pistol și fetița lor au plecat zilele trecute într-o vacanță în Grecia. Însă, la începutul acestei săptămâni, artistul a fost nevoit să se întoarcă în România.

Smiley le-a mărturisit fanilor, prin intermediul unui videoclip, că a plecat spre România și și-a lăsat fetele în vacanță. „Vă anunț cu regret că am părăsit vacanța, cu noaptea în cap, mai precis 3:30 dimineața. Direcția București.”, a spus Smiley, pe contul lui oficial de Instagram.

În tot acest timp, Gina Pistol și Josephine au rămas singure, în minunata vacanță, unde s-au relaxat și distrat pe cinste. „Dar noi am rămas în liniște și pace, tot în vacanță. Am luat micul-dejun ca fetele, apoi am mers la plajă. După ce Josephine și-a ales costumul de baie, am stat la plajă, am alergat, am făcut castelul prințeselor, am luat prânzul. Soare, mare, nisip și plajă, apoi am mers ca fetele, la somnul de frumusețe.”, a spus Gina.

„După două avioane și trei autobuze, am ajuns în siguranță la București. Am mers repede la ai mei, unde am mâncat bun de tot, după care am mers acasă, m-am schimbat și am plecat la concert. (…)”,a spus Smiley în mediul online.

A doua zi, Simley a pornit, din nou, spre vacanță, unde a fost așteptat cu foarte multă dragoste de Gina și micuța Josephine. „A doua zi dimineață, m-am pornit înapoi în vacanță. Am fost întâmpinat cu pupici și îmbrățișări de la fete, apoi le-am scos la un cocktail pe plajă. Continuăm vacanța tot în trei, de aici încolo, până la final cu dans și voie bună”, a mai spus cântărețul, în cadrul aceluiași clip postat pe rețelele de socializare.

