Începe Bucharest Fashion Film Festival!

Sunteți pasionați de modă și filme și nu știți ce să faceți în week-end-ul care vine? În perioada 6 — 11 noiembrie are loc cea de-a patra ediție a Bucharest Fashion Film Festival. Anul acesta, evenimentul se va desfășura exclusiv online, chiar pe site-ul festivalului, așadar, vă aflați la doar un click distanță de a vedea cele mai hot fashion films ale momentului.

Pe lângă secțiunea competițională, în cadrul căreia vor fi prezentate cele mai bune filme de modă locale și internaționale, evenimentul mai include documentare fascinante despre lumea haute-couture și figurille sale istorice marcante, dezbateri susținute de profesioniști de talie mondială, un podcast și un masterclass despre cum va evolua industria filmului de modă.

Scurtmetrajele din competiție vor fi disponibile pe site-ul evenimentului, iar platforma TIFF Unlimited va găzdui lungmetraje și documentare din cadrul Dressing The Cinema.

Totodată, Bucharest Fashion Film Festival va putea fi urmărit și pe pagina de Facebook a proiectului, unde se vor face live-uri.

It’s good to be CAMP

Odată cu această ediție, își face apariția o nouă secțiune, intitulată Dressing The Cinema. În cadrul ei, cei pasionați de modă vor descoperi o selecție de filme clasice și cult, care explorează rolul costumului în film.

În 2020, tema secțiunii Dressing The Cinema este CAMP. Termenul a fost introdus de scriitoarea americană Susan Sontag, în 1964. Într-un eseu numit Note despre camp și publicat în Partisan Review, Susan Sontag face o listă a tuturor trăsăturilor care definesc acest stil extravagant, stilizat, teatral și artifical, care este prezent nu doar în modă, ci, după spusele ei, „este o modalitate de a vedea lumea ca fenomen estetic”. Eseul său poate fi citit în volumul Împotriva interpretării, apărut la noi în 2016, la editura Vellant.





Mai mult decât atât, în 2019, MET Gala din America, aflată sub patronajul faimoasei jurnaliste Anna Wintour, editor-in-chief la Vogue încă din 1988 și personalitatea care a inspirat rolul fabulos al lui Meryl Streep din Diavolul se îmbracă de la Prada (2006), a avut ca temă Camp: Note despre modă (Camp: Notes on Fashion), pornind de la același eseu.









Documentare la BFFF 2020

Conform descrierilor de pe pagina de Facebook a event-ului, documentarele acestei edițiii sunt Martin Margiela In His Own Words și The Disappearance of My Mother, ambele apărute în 2019.

Martin Margiela In His Own Words (2019)

Timp de 20 de ani în care a condus propria casă de modă, Martin Margiela a rămas în anonimat, fără interviuri sau apariții în presă. Eluzivul designer îi povestește regizorului Reiner Holzemer filosofia din spatele creațiilor sale emblematice: 70 de piese cheie din colecțiile acestuia, incluse în retrospectiva din 2018 de la Palais Galliera din Paris, sunt prezentate prin voiceover-uri, alături de carnete de schițe din copilărie și obiecte personale.

The Disappearance of My Mother (2019)

Documentarul a fost prezentat în premieră mondială la Sundance Film Festival și prezintă povestea Benedettei Barzini, top model al anilor ’60 și feministă radicală în anii ‘70, care a luptat pentru drepturile și emanciparea femeilor. Ajunsă la vârsta de 75 de ani, Benedetta se străduiește să scape de asociera cu lumea modei și să se retragă definitiv, dar determinarea fiului ei de a face un film despre ea provoacă o colaborare neașteptată între cei doi.

O altă noutate a BFFF 2020 este Dressing The Body. Este vorba despre o secțiune anuală de scurmetraje care explorează, dintr-o perspectivă socio-culturală, raportul dintre vestimentație și identitate, haina ca simbol și relația dintre corp și obiectul vestimentar.

Juriul festivalului

ALICE GAVRILĂ BORȚUN

IOANA CIOLACU

IOANA MISCHIE

BEN NICHOLAS

DAVID MCGOVERN

Biletele vor fi disponibile în curând, așa că stați cu ochii pe BFFF.

Fashion addicts, vă dorim vizionare plăcută!