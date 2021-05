ȘOC! Alexandru Ciucu şi Alina Sorescu divorțează?

Designerul Alexandru Ciucu a fost surprins, recent, în compania unei alte femei. Mai mult, după întâlnirea din oraș, el și blonda misterioasă ar fi mers în apartamentul acesteia.

Binenţeles, zvonurile despre un posibil divorț de Alina Sorescu nu au întârziat să apară. Alexandru Ciucu a vrut să pună stop speculațiilor și a făcut primele declarații. „Nu se pune problema de așa ceva!”, a declarat Alexandru Ciucu pentru redactia.ro. Se pare că între cei doi nu există niciun fel de problemă, iar căsnicia lor continuă și nu-i vorbă de vreun divorț.

Se pare că femeia misterioasă se numește Georgiana și este bună prietenă cu soția sa. Blondina are în jur de 35 de ani, este de meserie coafeză și are un salon de hairstyling în zona Nordului, pe lângă Herăstrău, potrivit Cancan.

Nu este prima dată când se discută despre un divorț între Alexandru Ciucu și Alina Sorescu. Vara trecută, Alexandru Ciucu a mai fost surprins la mare în compania altei femei, însă la vremea respectivă cea care a ieșit în față și a declarat că totul e bine în căsnicie este Alina Sorescu.

Alexandru și Alina sunt căsătoriți de 11 ani

„Eu sunt destul de obișnuită cu lumea asta. Celebritatea, într-adevăr, nu este ușor de dus pe umeri. Sunt în lumina reflectoarelor de când eram copil. Sunt învățată cu astfel de situații. Vreau să-mi văd mai departe de activitate și familie. Nu am fost cu el la mare pentru că am fost foarte ocupată cu școala de muzică și una dintre fete a avut febră, așa că am stat cu ea. Alex a fost la golf și la întoarcere s-a oprit în Mamaia. Nu mă deranjează bârfele, pentru că sunt obișnuită. Lumea mondenă e mică”, declara atunci artista.

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu sunt căsătoriți de 11 ani și au două fiice împreună, Carolina și Raisa.