Avionul în care se afla Evgheni Prigojin s-a prăbușit. Șeful mercenarilor Wagner ar fi murit

Evgheni Prigojin ar putea fi printre victimele unui accident aviatic. Presa rusă anunță că avionul în care s-ar fi aflat liderul grupării Wagner s-a prăbușit. În urma accidentului, 10 persoane au murit. Potrivit realitatea.net care citează BBC, inclusiv Prigojin ar fi murit. Și presa rusă arată că șeful mercenarilor se afla la bordul aeronavei.

UPDATE 23.00 – Evgheni Prigojin a fost confirmat de către oficialii ruși ca fiind mort în accidentul aviatic, scrie Sky News, care citează un canal afiliat Wagner, dar și Autoritatea Aeronautică Civilă Rusă.

Evgheni Prigojin și comandantul Wagner, Dmitri Utkin, se aflau la bordul zborului, a precizat aceasta.

UPDATE 22.45: Un canal Telegram despre care se crede că este legat de Prigojin a declarat că liderul Wagner este mort. Grey Zone a spus că a fost „ucis ca urmare a acțiunilor trădătorilor Rusiei”, potrivit BBC.

UPDATE 22.10 – Datele arată că al doilea avion a zburat spre Moscova. Unele canale Telegram din Rusia au speculat că șeful lui Wagner, Evgheni Prigojin, ar fi putut fi într-un alt avion decât cel care s-a prăbușit astăzi. Celălalt avion, un alt Embraer 600, are numărul de înmatriculare RA-02748. Înregistrările de zbor ale avionului sunt parțial inaccesibile prin FlightRadar24, site-ul de urmărire a aeronavelor. Datele arată că a plecat din Sankt Petersburg mai devreme astăzi și a zburat spre Moscova. Traseul dispare lângă aeroportul Ostafyevo din capitala Rusiei, potrivit BBC.

UPDATE 22.00 – Mercenarii Wagner, amenințări la adresa Kremlinului după prăbușirea avionului suspectată a-l viza pe Evgheni Prigojin.

UPDATE 21.40 – Casa Albă a emis un scurt comunicat confirmând că președintele SUA, Joe Biden, a fost informat cu privire la accidentul aviatic recent înregistrat în Rusia. În urma acestui accident, se presupune că una dintre victime este figura controversată, Evgheni Prigojin.

UPDATE 21.20 – Speculațiile de pe canalele Telegram au sugerat că avionul prăbușit era un avion Embraer Legacy cu numărul de serie RA-02795. Datele de urmărire de pe FlightRadar24 – un site popular de urmărire a zborurilor – nu arată de unde a plecat.

El a apărut în apropiere de Moscova, unde a urcat la o altitudine de aproape 8.800 de metri, înainte ca datele să arate că a scăzut brusc, ajungând la 0 ft. Avionul este înregistrat la Autolex Transport, pe care guvernul SUA a apropiat-o de Prigojin. Înregistrările de zbor ale avionului sunt acum parțial inaccesibile prin FlightRadar24. Dar a făcut mai multe călătorii către și dinspre Moscova și Sankt Petersburg în ultimele luni și a fost fotografiată de presa locală din Belarus, unde se crede că se află acum grupul Wagner.

UPDATE 21.00 – Un nou raport sugerează că opt cadavre au fost găsite la locul accidentului, potrivit agenției de știri de stat ruse RIA Novosti, care citează serviciile de urgență, potrivit BBC.



UPDATE 20.30 – Mulți experți au speculat cât de mult ar putea supraviețui Prigozhin după rebeliunea eșuată a grupului său Wagner din iunie, potrivit directorului adjunct al Programului Rusia și Eurasia la Chatham House, Orysia Lutsevych.

„Este clar că a fost un trădător”, a spus ea pentru BBC. “Se pare că a jucat un preț pentru asta”. Lutsevici a spus că Prigojin și cei care îl susțin, inclusiv oameni din serviciile de securitate și informații militare își doresc un „alt tip de traiectorie” pentru războiul din Ucraina din partea președintelui rus Vladimir Putin și a aliaților săi.

Știrea inițială

Un avion privat care se pare că îl transporta pe șeful Wagner, Evgheni Prigojin, s-a prăbușit în Rusia, anunță publicațiile internaționale. În aeronava care a explodat s-ar fi aflat și mâna dreaptă a lui Prigojin, Dmitri Utkin.

Ministerul rus al Situatiilor de Urgență, citat de publicatia rusa Baza: Avionul în care se afla Evgheni Prigojin zbura de la Moscova la Sankt Petersburg. La bord se aflau 10 persoane, inclusiv trei membri ai echipajului.

Potrivit Rosaviatsia, Evgheni Prigozhin se afla printre pasageri.

Agenția Federală pentru Transport Aerian a Rusiei (Rosaviatsiya) a inițiat o investigație cu privire la prăbușirea avionului Embraer care a avut loc miercuri în regiunea Tver, a anunțat agenția în comunicatul său, adăugând că numele Evgheni Prigojin a fost inclus în lista pasagerilor.

„A fost inițiată o investigație a prăbușirii avionului Embraer care a avut loc în regiunea Tver în această seară. Conform listei de pasageri, numele și prenumele lui Evgheni Prigojin au fost incluse în această listă”, a menționat agenția.

Locuitorii din zonă au auzit două bubuituri înainte de accident. Agenția de știri Tass a spus că avionul a luat foc la lovirea solului, adăugând că patru cadavre au fost deja găsite. Aeronava a fost în aer mai puțin de jumătate de oră.

Reamintim că Prigojin a condus o revoltă eșuată împotriva forțelor armate ruse în luna iunie.

Șeful mercenarilor a apărut în prima sa înregistrare video de la revolta sa eșuată din Rusia ieri. Videoclipul, care sugera că acesta se află în Africa, a fost postat pe canalele Telegram legate de grupul de mercenari Wagner. Îl arăta pe Prigojin în echipament de luptă, spunând că grupul face Africa „mai liberă”. Nu s-a putut verifica unde a fost filmat videoclipul. Presa internațională notează că Wagner are mii de luptători pe continent, unde are interese de afaceri profitabile.

Another video from the site of the plane crash in Tver region of Russia. Russian aviation agency reports Prigozhin was on board of the plane. pic.twitter.com/h3mPYZoM0V

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023